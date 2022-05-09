محمد الحتاوي مراقبا في كأس الاتحاد الآسيوي 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات "المجموعة الثانية" ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2022 "منطقة الغرب" وذلك خلال الفترة من 14 الى 24 مايو الحالي بالعاصمة الكويتية الكويت، حيث تضم المجموعة الثانية كل من العربي الكويتي، والرفاع البحريني، وشباب الخليل الفلسطيني، وظفار العماني.

وسيشارك في النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي 40 فريقاً، تم توزيعهم على 10 مجموعات مقسمة على 5 مناطق مختلفة.

وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، والخامسة والسادسة لوسط القارة الآسيوية، وأما المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة لمنطقة جنوب شرقي آسيا، والمجموعة العاشرة للشرق.

وكان الحتاوي قد كُلف مؤخرا مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي أستراليا واليابان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز