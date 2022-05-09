اليعقوبي: «يد الجزيرة» جاهز للموسم الجديد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن عوض هويشل اليعقوبي عضو شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد القديم والجديد بنادي الجزيرة، عن الإعداد المبكر، وبهدوء، للموسم المقبل 2022 – 2023، بطموحات تعزيز النتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي، بحصول الفريق على وصافة السوبر الإماراتي، ووصافة الدوري العام، ووصول الفريق لدور قبل النهائي ببطولتي كأس رئيس ونائب رئيس الدولة، وبطموحات بلا حدود، لإضافة المزيد إليها في الموسم الجديد المقبل.

ولم يخفِ اليعقوبي في تصريح خاص مع «البيان الرياضي»، أن النية تتجه لمشاركة الفريق في البطولة الخليجية 38 للأندية أبطال الكؤوس، والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 4 ولغاية 12 يونيو 2022.

وأرجع اليعقوبي ذلك التفاؤل، بثقته المطلقة بدعم وتوفير جل متطلبات النجاح للفريق الأول، وللعبة اليد، بقلعة فخر أبوظبي لإدارة النادي، ومتابعة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية بالنادي، هذا إلى جانب استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد، الذي قاده ويقوده للسنة الرابعة على التوالي، التونسي وليد بن عمر، إلى جانب الإداري صلاح الدين محي الدين، وبجهود مخلصة لكوكبة لاعبي الفريق من عناصر الخبرات والطاقات الشابة التي شكلت دافعاً قوياً وحضوراً مميزاً في الموسم الماضي.

كما كشف اليعقوبي أن البحث من الآن جارٍ للتعاقد مع محترف جديد، يشكل إضافة جديدة للفريق، بديلاً عن الصربي نمانجا فوكوفيك، مع تأكيده لاستمرار اللاعب التونسي جهاد بن الحبيب، ضمن صفوف الفريق بفئة المقيمين، ولم يخفِ النية عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، بالإضافة لما تسمح له لوائح الاتحاد بالنسبة للاعبين من الفئات الأربع.

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