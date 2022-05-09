خالد عيسى يتحدى جمهور العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشعل الحارس الدولي خالد عيسى، حارس مرمى العين، ديربي العاصمة الذي يجمع العين وغريمه الجزيرة، في قمة مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين في المباراة المقررة الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد، وغرد الحارس الدولي خالد عيسى على حسابه بتويتر متحدياً جمهور الأمة العيناوية لتحفيزهم وحثهم على الاحتشاد يوم المباراة، حيث كتب: «يوم الأربعاء لن نرضى بأقل من 15 ألفاً، نتحداكم هل أنتم قد التحدي؟»، وسرعان ما تجاوب أنصار الزعيم مع الحارس المحبوب، مؤكدين جاهزيتهم للاحتشاد مبكراً في المدرجات لمؤازرة الفريق بقوة تطلعاً لتحقيق الفوز والاحتفال باللقب.

تنسيق

وتنادت جماهير الأمة العيناوية في اجتماعات مفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي، للتنسيق فيما بينهم ووضع خطة مساندة الفريق من مدرجات الملعب، فيما أكدت مصادر مقربة قرب نفاد التذاكر المخصصة للمواجهة، وفي أروقة مكتب شؤون الجماهير تمضي التحضيرات على قدم وساق لتجهيز التيفو الرئيس الذي سيعرض على المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسة بالاستاد.

فضلاً عن صور ورسومات لنجوم الفريق وعبارات مشجعة لشحذ همم اللاعبين في ملعب المباراة، وتم تخصيص بوابات دخول العائلات والأطفال مجاناً وفق الضوابط الاحترازية المعتادة، على ألا تتعدى مدة الفحص 96 ساعة، وهو الأمر عينه الذي ينطبق على المشجعين من الفئة العمرية 12 عاماً فما فوق حسبما أعلن الموقع الرسمي لجماهير العين.

14

وينتظر العيناوية فوز فريقهم والتتويج باللقب 14 في تاريخ النادي العريق، إذ يحتاج العين للفوز على ضيفه الجزيرة ليتوج رسمياً بالدرع دون الانتظار لنتائج ما تبقى من جولات، ليحتفل مع جماهيره عقب المباراة بتتويجه رسمياً بالدرع بعد ثلاث سنوات غاب خلالها الفريق عن منصات التتويج، ليحقق بذلك ثنائية الدوري وكأس رابطة المحترفين، الذي حصل عليه قبل أسبوع بعد فوزه بركلات الترجيح على منافسه شباب الأهلي، على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وفي حال التتويج ينتظر أن تبدأ احتفالات العيناوية في ملعب المباراة قبل أن تنتقل في مسيرات مفتوحة تجوب بها شوارع المدينة الخضراء كما اعتادت أن تفعل عقب كل بطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز