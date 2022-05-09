أحد أفضل المحترفين الأجانب.. وفاة نجم الوحدة السابق

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توفى السيراليوني محمد كونتي نجم الوحدة السابق وأحد أبرز اللاعبين المحترفين الذين لعبوا للعنابي على مر تاريخه، عن عمر يناهز 45 عاما، وذلك يوم الخميس الماضي في أحد مستشفيات كينيما الحكومية في سيراليون بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت "بي بي سي".

وكان كونتي أحد أعظم لاعبي سيراليون، وواحد من أفضل المحترفين الأجانب الذين مروا في تاريخ دورينا، وكان له الدور الأكبر في حصول الوحدة على أول لقب محلي في تاريخه، بجانب السنغالي البوري لاه، بعد فوز العنابي ببطولة الدوري في موسم 99/98، ثم ساهم معه أيضاً في الفوز ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ الوحدة في الموسم التالي 2000/1999، وحقق البطولة الثالثة له مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري موسم 2001/2000، خلال موسمه الثالث مع العنابي.

واعتنق كونتي الإسلام خلال فترة تواجده في الإمارات مع نادي الوحدة، وتحول اسمه من لامين كونتي إلى محمد كونتي.

وعاد للعمل كمساعد فني في أكاديمية الوحدة لكرة القدم في عام 2015، وحظي بتكريم من إدارة الوحدة، واستمر لفترة قبل أن يعود لبلاده، حيث كان جزءاً من فريق الدعم الفني لسيراليون خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

وقال محمد كالون إن زميله السابق في منتخب سيراليون كونتي كان أفضل لاعب لعب معه أو ضده على الإطلاق، أفضل حتى من البرازيلي رونالدو الذي لعب معه خلال فترة تواجده في إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاف في تصريحات لموقع "بي بي سي": "كونتي هو أفضل لاعب رأيته من حيث القدرة، كيفية التعامل مع الكرة، ومهاراته في المراوغة، ولمسته السحرية، وذكائه وفهمه للعبة، لقد كان عبقرياً، لقد فقدت سيراليون جوهرة".

وطالب كالون بتكريم كونتي باعتباره واحدة من أفضل اللاعبين الذي أنجبتهم سيراليون على الإطلاق، وكان ينظر إليه الكثيرون أيضاً على أنه الأفضل في جيله.

وقال كالون: "بصراحة كونتي بحاجة إلى تكريم، يستحق أن يقام جنازة رسمية بسبب ما فعله من أجل سيراليون".

وأعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعازيه في رسالة إلى رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم توماس دادي برينا، وقال إنفانتينو: "يبدو أن الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة".

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