صافرة أجنبية لنهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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علم «البيان الرياضي»، أن نادي الوحدة طلب الاستعانة بحكام أجانب لمباراته مع الشارقة، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقرر إقامتها 27 الجاري، باستاد هزاع بن زايد، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة عدة اتحادات، لترشيح طاقم من حكام النخبة لإدارة المباراة، في المرة الأولى التي يدير فيها حكام أجانب نهائي الكأس الغالية.

يذكر أن الحكام الأجانب قاموا بإدارة 4 مباريات في الدوري بالموسم الحالي، وأدار طاقم تركي بقيادة جانيت شاكير، مباراة الجزيرة وشاب الأهلي بالجولة السابعة، وطاقم ألماني بقيادة تويباس ستيلر، مباراة الوحدة والشارقة بالجولة التاسعة، وطاقم إيطالي بقيادة دانيلي مباراة الجزيرة والعين بالجولة 10، وطاقم هولندي بقيادة داني ماكي، مباراة الوحدة والعين بالجولة 19.

وقدم الحكام الأجانب مستوى طيباً خلال المباريات، ما انعكس بالإيجاب على مستوى الكوادر التحكيمية المحلية، ولعل بروز الحكم الشاب محمد الهرمودي في نهائي كأس المحترفين بين الشباب الأهلي والعين، أولى ثمار تلك الخطوة.

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