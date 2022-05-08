«الزعيم» على بعد 3 نقاط من اللقب 14

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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لم يتبقَ سوى 3 نقاط لتتويج «الزعيم» بطلاً لدوري المحترفين، ليحصد اللقب 14 بمسيرته في الدوري، وفاز العين أمس على الظفرة 1 - 0، ووصل للنقطة 55.

ورفع العين الفارق مع مطارديه، إلى 10 نقاط، وستكون النقطة 58 كلمة السر في تتويجه.

وينتظر «الزعيم» مواجهة نارية على ملعبه يوم الأربعاء المقبل، مع مطارده الجزيرة،بالجولة 23، وفوزه بها يحسم اللقب رسمياً لصالحه قبل 3 جولات من نهاية البطولة، بغض النظر عن نتائج الجولات المتبقية، ويلعب العين مع النصر وعجمان والشارقة بالجولات 24 و25 و26 توالياً.

وسجل هدف العين في شباك الظفرة كايو كانيدوفي الدقيقة 30 ولعب الظفرة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه خلف الحوسني، في الدقيقة 48، لحصوله على الإنذار الثاني، وحاول العين استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، وهدد مرماه في أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح في زيادة غلة الأهداف، فيما نشط الظفرة هجومياً في الدقائق الأخيرة، وسعى لإدراك التعادل، الذي كاد أن يصل إليه، لولا تألق خالد عيسى في إنقاذ مرماه من تسديدة أوغوستو في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز «الزعيم» بهدف نظيف، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 18، ولا يزال بحاجة إلى 3 نقاط في الجولة المقبلة، لتأمين بقائه مع المحترفين.

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