شباب الأهلي يفوز على اتحاد كلباء في ختام الجولة 22

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه اتحاد كلباء (2-1)، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، في ختام الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي شباب الأهلي، مهاجمه النرويجي توماس أولسن في الدقيقتين 4 و22، وأحرز هدف اتحاد كلباء في الدقيقة 62، عن طريق سالمين خميس مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرماه.

ودفع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بتشكيلة غلب عليها العناصر الشابة، ونجح بفوزه مساء اليوم، في رفع رصيده إلى 33 نقطة، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 24 نقطة، وظل في المركز العاشر.

وبكر شباب الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 4، برأسية توماس اولسن، بعد عرضية من أحمد نور الله، وألغى الحكم هدفاً سجله مالابا لاتحاد كلباء في الدقيقة 8، بداعي التسلل.

وعاد الحكم وقرر استمرارية اللعب، بعد إلى تقنية الفيديو لمدة 3 دقائق، للحكم على كرة طالب فيها شباب الأهلي بركلة جزاء، قبل هدف مالابا الملغي، وأضاف أولسن، هدف ثاني في الدقيقة 22، بتسديدة على يسار جمال عبد الله حارس اتحاد كلباء.

وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي لفرصتين خطيرتين لاتحاد كلباء في الدقائق التالية، لينجح "فرسان دبي"، في إنهاء الشوط الأول لصالحهم بهدفين دون مقابل.

وواصل حمزة، تألقه في الشوط الثاني، وتصدى لتسديدة مالابا، ورأسية سلطان عادل في الدقيقة 60، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً مع رأسية مالابا في الدقيقة 62، والتي حاول المدافع سالمين خميس، إبعادها ولكنه وضعها في شباك فريقه شباب الأهلي، ليقلص اتحاد كلباء الفارق بنيران صديقة.

ووقف حسن حمزة، حائطاً قوياً بتألقه في الدفاع عن مرماه، دون عودة اتحاد كلباء في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة بمرونة وقدرة عالية، ليخرج شباب الأهلي بنقاط المباراة كاملة.

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