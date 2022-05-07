تخطى عقبة الظفرة ووسع الفارق إلى 10 نقاط .. العين على أعتاب لقب دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أمسى العين على بعد خطوة واحدة من إحراز لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولاً على درع الدوري الإماراتي، بعدما تغلب على مضيفه الظفرة بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، على ستاد حمدان بن زايد، في ختام الجولة الـ 22 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط، مستفيداً من تعثر الوحدة أمام الشارقة أمس، وبات العين بحاجة إلى الفوز في مباراته أمام الجزيرة يوم الأربعاء المقبل على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد، في الجولة 23 ليحسم اللقب رسمياً لصالحه وقبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.

وتوقف رصيد الظفرة عند النقطة 18 في المركز الثاني عشر، بفارق 7 نقاط عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ولا يزال بحاجة إلى 3 نقاط إضافية في الجولة القادمة لتأمين بقاءه في دوري المحترفين.

احتاج العين لنصف ساعة لهز شباك الظفرة عن طريق كايو كانيدو الذي تمكن من وضع فريقه في المقدمة، بعدما ارتقى لكرة جوانكا داخل المنطقة من كرة ثابتة، حولها كايو برأسه على يمين الحارس عبد الله سلطان.

وكاد جوانكا أن يعزز تقدم العين قبل نهاية الشوط الأول بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر.

وازدادت معاناة الظفرة بعد طرد لاعب خط الوسط خلف الحوسني، في الدقيقة 48، لحصوله على الإنذار الثاني لتدخله مع الظهير الأيسر البرازيلي إيريك.

وحاول العين استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وهدد مرماه في أكثر من مناسبة، ولكنه لم ينجح في زيادة غلة الأهداف، فيما نشط الظفرة هجومياً في الدقائق الأخيرة، وسعى لإدراك التعادل الذي كاد أن يصل إليه لولا تألق خالد عيسى في إنقاذ مرماه من تسديدة أوغوستو في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز "الزعيم" بهدف نظيف.

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