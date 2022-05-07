«دوري الهواة».. مدربون يغادرون وآخرون ينتظرون

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عقب نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الذي قضى بتأهل فريقي النواخذة والبطائح إلى دوري الأضواء والشهرة، تتجه بعض الأندية في دوري الهواة إلى جرد حساب الموسم الأخير وتقييم عمل الأجهزة الفنية وتحديد مصيرها إما بالاستمرار وإما المغادرة، وكان فريق الجزيرة الحمراء أول الأندية المبادرة بتجديد عقد المدرب الوطني معتز عبدالله الموسم المقبل.

فيما تتجه النية في التعاون للاستغناء عن المدرب أحمد مجاهد في وقت استغنى فيه الإعصار عن المدرب التونسي عامر دربال قبيل نهاية الدوري بجولتين والاستعانة بمدرب فريق الشباب الجزائري فؤاد بومضل.

الدبل باقٍ

وربما يبقي مسافي على مدربه الشاب فهد الدبل شأنه شأن الفجيرة الذي استعان بالمدرب محمد عبدالله التيمومي ابن النادي، في وقت لم يتضح فيه استمرار الإنجليزي ميسون ماكيلاند مدرب سيتي الذي احتل فريقه المركز الأخير ضمن ترتيب المسابقة ولم يلبِّ الصاعد الجديد لدوري الثانية التطلعات بعد أن جمع 12 نقطة فقط محققاً الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها فيما تعرض الفريق للهزيمة 22 مرة.

وفي ما يتعلق بفريق غلف أف سي بطل دوري الدرجة الثانية الذي يدربه المصري مصطفى عبدالهادي احتل المركز 11 برصيد 24 نقطة واجتهد الفريق كثيراً في تقديم الأفضل ولكنه ارتطم بعامل الخبرة التي لم تؤهله لاحتلال مركز متقدم وربما استمر المدرب المصري عبدالهادي الموسم المقبل.

مغاربة في الحصن

وفي أروقة دبا الحصن الفريق استعان بمدربين فقط طوال الموسم وهما التونسي عثمان النجار الذي قاد الفريق منذ انطلاقة الموسم ولكن النتائج الإيجابية كانت غائبة في أهم المباريات لتتم إقالته ويحل مكانه المغربي سعيد شخيت مدرب فريق البطائح السابق .

والذي كان قريباً جداً من حسم إحدى ورقتي الصعود لولا الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولات الحاسمة أمام البطائح وهو الفوز الذي رجح كفة الأخير في حسم بطاقة الصعود الثانية، ولم تتكشف معلومات حتى الآن عن استمرار شخيت مع الحصن أم أن التغيير قادم في صفوف الفريق الأول.

غموض العربي

وفي ما يتعلق بفريق العربي ثالث ترتيب الهواة فالغموض لا يزال سيد الموقف في قلعة أم القيوين بعد فشل الفريق في الصعود ولم تتضح الرؤية بشأن استمرار المدرب الوطني محمد جلبوت من عدمه.

استقرار مصفوت

وربما أبقت إدارة مصفوت على المدرب الوطني عبدالغني المهري الموسم الثالث توالياً وخصوصاً أن إدارة مصفوت دائماً ما ترفع شعار الاستقرار في النادي، وكان الذيد قد أعاد مدربه القديم المتجدد محمد الطنيجي من جديد لكابينة تدريب الفريق ،وتعاقد الحمرية مع المدرب جمال الحساني قبيل نهاية المسابقة بأسابيع خلفاً للمصري طارق السيد المقال.

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