الظفرة والعين.. خطوة نحو البقاء واللقب

المصدر: العين - طلحة عبدالله، أبوظبي - محمد صادق - دبي - إيهاب زهدي، كلباء - محمد فضل

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تختتم اليوم الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراتين، إذ يستضيف الظفرة الباحث عن البقاء العين الذي يسعى إلى درع الدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

بينما يواجه شباب الأهلي ضيفه اتحاد كلباء في ختام مباريات الجولة.

ويدخل العين في السادسة مساء اليوم في استاد حمدان بن زايد اللقاء منتشياً بتتويجه بطلاً لكأس رابطة المحترفين عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على شباب الأهلي في النهائي.

ويلعب مواجهة الظفرة من دون راحة بعد أن عاد الفريق للتدريبات سريعاً استعداداً للمواجهة المرتقبة، حيث يدخل الدوري مراحل الحسم الأخيرة، إذ يتطلع «الزعيم» إلى المتصدر برصيد 52 نقطة لمواصلة انتصاراته والمضي قدماً نحو اللقب.

في المقابل، سيكون الظفرة على موعد مع مواجهة صعبة أمام المتصدر، وسيسعى بدوره إلى استكمال نتائجه وعروضه الإيجابية أخيراً، رغم الخسارة التي تعرض لها أمام الوحدة في الجولة الماضية في الثواني الأخيرة بعد عرض قوي من «الفارس».

ويهدف الظفرة أيضاً إلى الابتعاد خطوة جديدة عن منطقة الخطر بعدما نجح في جمع 7 نقاط في آخر 4 جولات، رفع بها رصيده إلى 18 نقطة وبفارق 7 نقاط عن العروبة صاحب المركز الثالث عشر، ولذلك يبحث الفريق عن الفوز والنقاط الثلاث من أجل تأمين موقفه بشكل أكبر.

واختتم العين الذي لا يزال موجوداً في معسكره المغلق بالعاصمة أبوظبي تحضيراته بمران أخير أجراه أمس وحرص فيه المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي بنهائي كأس رابطة المحترفين.

وعمل على تصحيحها وعلاجها قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة التي يفقد فيها مهاجمه التوغولي الهداف لابا كودجو وينتظر أن يقود الدولي كايو كانيدو الهجوم العيناوي الليلة، إلى جانب سفيان رحيمي، وجوانكا.

أهمية

وشدد المغربي بدر الدين الإدريسي، مدرب الظفرة، على أهمية مواجهة العين، وأن الجهاز الفني واللاعبين يدركون صعوبة المباراة كونها أمام متصدر الترتيب وبطل كأس الرابطة.

مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق طموحه المحافظة على المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز على المتصدر، وخصوصاً أن المباراة على ملعبه بالرغم من إدراكه قيمة المنافس وما يضمه من عناصر متميزة ولاعبين محترفين على مستوى عالٍ.

وقال إن استعدادات الفريق جاءت إيجابية، والفريق يبحث عن حصد المزيد من النقاط لتأكيد بقائه في دوري المحترفين، ومحاولة اللحاق بالمنافس الأقرب في جدول الترتيب وهو خورفكان الذي يبتعد بـ4 نقاط في ظل تبقي 5 مباريات على نهاية البطولة.

وأضاف عن تأثير ضغط المباريات في العين إن المنافس فريق كبير ويملك مجموعة كافية قادرة على دعم الفريق في كل الظروف.

وكشف عن غياب 3 لاعبين في مباراة اليوم، وهم خالد بطي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسلطان الغافري ووليد عمبر بداعي الإصابة، مشيراً إلى جهوزية بقية اللاعبين للمباراة، وثقته بقدرتهم على تقديم أداء جيد والخروج بنتيجة إيجابية.

هدف

أوضح المدرب ريبروف، أنهم وبعد الاحتفال بلقب كأس المحترفين ليلة واحدة أصبحوا يفكرون في الهدف التالي للفريق وهو مواجهة الظفرة اليوم في الدوري، وتساءل عن سبب لعب مباراة بعد يومين مباشرة من مواجهة صعبة ومملوءة بالحماس والمشاعر لنهائي الكأس.

وقال: لاعبو الفريق يحتاجون مزيداً من الحماس والتحفيز، لأن الهدف الآن بطولة الدوري، يجب أن نعمل يداً بيد ونؤكد وجودنا في جميع المباريات المقبلة.

وأضاف: هناك أمور غاية في الأهمية تساعد اللاعبين على مباراتهم أمام الظفرة فهي حاسمة ومهمة في رحلتنا للفوز بلقب الدوري، وعلى اللاعبين ألا يشعروا بالقلق من أي فريق، وأن يلعبوا بجدية ضد أي منافس، وأنا على يقين من أننا أقوياء الآن، ولكن إذا ما أظهرنا عكس ذلك على أرضية الملعب، فستكون هذه مشكلتنا.

وأطالب الجماهير بالوجود في مدرجات الاستاد فمن دونهم أستطيع القول إنه بنسبة 70% أو 80% أو حتى 90% من المستحيل الفوز ببطولة الدوري وعلينا التعاون معاً والوجود في مدرجات الملعب وحتى لو كان علينا القيادة ساعتين أو ثلاث ساعات، فالمباراة مباراتهم.

ويستضيف شباب الأهلي فريق اتحاد كلباء في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي في مواجهة خارج دائرة المنافسة على درع أدنوك للمحترفين، وسيكون الهدف الأساسي منها، تحسين الترتيب في جدول الدوري.

ويتطلع شباب الأهلي، إلى تحقيق الفوز لمسح أحزانه بعد خسارة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين الأربعاء الماضي، ومحاولة تحسين ترتيب الفريق، الذي تراجع في الجولة الماضية إلى المركز السادس بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة.

كما يبحث شباب الأهلي، عن تحقيق الفوز المرة الأولى في الدوري، بعد خسارة آخر 5 جولات أمام الشارقة 0-1، والوحدة 1-3، والوصل 0-2، والجزيرة 1-2، والعين 0-1، مع العلم أن مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء في الجولة التاسعة للدوري هذا الموسم، انتهت بالتعادل 0-0.

ولا يعاني «فرسان دبي»، أي غيابات مؤثرة قبل لقاء اتحاد كلباء، وسيكون أمام مدربه مهدي علي، العديد من الخيارات لاختيار التشكيلة المناسبة لبدء مواجهاته مع اتحاد كلباء، وأبرزها عمر عبدالرحمن، الذي يسعى المدرب إلى تجهيزه بشكل تدريجي من خلال المتبقي من مباريات الدوري.

ترتيب

بدوره، يسعى كلباء للعودة من ملعب شباب الأهلي بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز، ويرحل النمور إلى دبي بصفوف مكتملة باستثناء غياب أحمد جشك بسبب بند الإعارة والمدافع عبدالسلام محمد للإصابة.

وكان كلباء قد تعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه النصر بنتيجة 2-2 وهو التعادل الذي رفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز العاشر، وبات الفريق بعيداً عن مواقع الهبوط لدوري الهواة وسيخوض مباراة شباب الأهلي بأريحية تامة باحثاً عن مركز أفضل من الموجود فيه حالياً إذ يطمح المدرب خورخي داسيلفا المدير الفني للنمور إلى التقدم أكثر في سلم الترتيب وزيادة رصيد الفريق من النقاط .

كما أشار إلى ذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة والذي حذر فيه من خطورة فريق شباب الأهلي الخاسر لنهائي كأس المحترفين أمام العين قبل أيام، وألمح إلى أن شباب الأهلي يعد من الفرق التي حافظت على رتم الأعداد بصورة مستمرة من خلال مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا وتحقيقه نتائج جيدة أهلته للتأهل للمرحلة الثانية فضلاً عن خوضهم نهائي الكأس وتقديم الفريق مباراة جيدة خسرها بركلات الترجيح.

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