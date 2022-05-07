ثنائي العنابي يخطف أضواء لقاء خورفكان والعروبة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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ساهم ثنائي الدفاع المعار من الوحدة لفريقي خورفكان والعروبة في الإبقاء على نتيجة التعادل حاضرة خلال مواجهة ديربي الساحل الشرقي بين نسور خورفكان وأخضر الفجيرة «العروبة»، ونجح مدافع النسور عبد الله الرفاعي المعار من الوحدة من وضع فريقه في المقدمة من ضربة رأس محكمة عانقت شباك الحارس أحمد الحوسني.

لكن زميله في نادي الوحدة ومنافسه في العروبة البرازيلي جانلوكا مونيز تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل قبيل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعرفت مباراة إهدار العديد من الفرص والتي كانت كفيلة بأن تشهد مهرجاناً من الأهداف لو استغل اللاعبون السوانح السهلة التي أتيحت لهم أمام المرمى فضلاً عن صد قائم العروبة لكرتين خلال شوطي المباراة، لتقرب نتيجة التعادل بهدف خورفكان من البقاء مع الكبار للموسم الثالث توالياً .

حيث يحتاج إلى 3 نقاط من أربع مباريات لتأمين بقائه، وفي المقابل فإن العروبة ربما يحتاج إلى معجزة لكي يظل مع كبار دوري المحترفين ويحتاج إلى تحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية من عمر الدوري أمام كل من بني ياس والإمارات والوصل والظفرة.

حظ

بدوره، ندب كالديرون مدرب خورفكان حظ فريقه الذي أهدر عديد الفرص أمام مرمى العروبة، وقال: تحصلنا على عدة فرص للتسجيل لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب. وتابع: سعيد بأداء اللاعبين ولكن النتيجة لم تنصفنا بسبب إهدار الكم الكبير من الفرص.

إشادة

من جانبه، أشاد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة بأداء لاعبي فريقه الذين قدموا مباراة جيدة، وقال: نجحنا في إغلاق مفاتيح اللعب لدى خورفكان.

مشيراً إلى أن تأخر اللاعبين بهدف وعودتهم بالتعادل يحسب لهم، ويتعين عليهم خوض المباريات المقبلة بذات الروح، وتابع: ما ينقص الفريق هو استثمار الفرص وختام الهجمة، وسنخوض بقية مباريات الدوري بذات الروح وجميع المباريات المقبلة تعتبر نهائي كؤوس.

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