الشارقة يقلب الطاولة على الوحدة ويقرب العين من لقب الدوري

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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قلب الشارقة الطاولة على مضيفه الوحدة، وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وابتعد الوحدة في سباق المنافسة على اللقب بعدما توقف رصيده عند 45 نقطة، في المركز الثاني، متساوياً في النقاط مع الجزيرة والشارقة.

وقدم الشارقة هدية ثمينة للعين في ظل فارق النقاط الـ 7 بينه وبين منافسيه، إذ في حالة فوزه على الظفرة غداً السبت في ختام مباريات الجولة سيوسع الفارق إلى 10 نقاط ويقترب كثيراً من لقب الدوري قبل 4 جولات من النهاية.

تقدم الوحدة أولاً عن طريق البرتغالي أدريان سيلفا في الدقيقة 23 من الهجمة الوحيدة للعنابي في الشوط الأول التي جاءت عكس مجريات اللعب في ظل أفضلية مطلقة للشارقة، وغياب تام لهجوم أصحاب الأرض.

وترجم الشارقة أفضليته بإدراك هدف التعادل عن طريق بن مالانغو في الدقيقة 38 من ضربة ركنية نفذها بيرنارد ارتدت من أقدام المدافعين أمام مالانغو الذي وضعها في شباك الحارس محمد الشامسي.

وأضاف نفس اللاعب الذي استعاد ذاكرة التهديف، بعد غياب طويل منذ نوفمبر الماضي، الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 45 برأسية مستغلاً سوء تمركز من مدافعي الوحدة.

وتفوق الروماني كوزمين أولاريو على الفرنسي غريغوري تكتيكياً، خصوصاً في ظل الأخطاء في التشكيلة وطريقة اللعب والتبديلات من جانب مدرب الوحدة.

حاول الوحدة في الشوط الثاني العودة في النتيجة ولكنه وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الشارقة، إذ لم تفلح تبديلات غريغوري مدرب الوحدة في إحداث التغيير المنشود.

وشكلت الهجمات المرتدة للاعبي الشارقة خطورة كبيرة على مرمى العنابي، وكاد البديل إسماعيل كمارا أن يضيف الهدف الثالث بعد خطأ من الحارس محمد الشامسي، ولكنه تباطأ في التعامل مع الكرة، لتضيع فرصة هدف محقق للضيوف.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها لمصلحة شوكوروف لاعب الشارقة بعد العودة لتقنية الفيديو في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليطلق بعدها صافرة النهاية بفوز مستحق للشارقة.

الجدير بالذكر أن الوحدة والشارقة يلتقيان مجدداً في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 27 مايو الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

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