علي مبخوت يقود الجزيرة للثأر من عجمان

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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قاد علي مبخوت مهاجم الجزيرة فريقه للفوز على ضيفه عجمان 3-صفر والثأر من الخسارة امامه في الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين 1-2 وذلك خلال لقاء الأياب في الجولة 22 من ذات المنافسة مساء اليوم، بعد مباراة تفوق فيها صاحب الأرض لعبا ونتيجة وقدم مستوى متميزا ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" ويبقى عجمان برصيد 28 نقطة محافظا على ترتيبه التاسع الذي أنهى عليه الجولة الماضية.

وفرض الجزيرة سيطرته طوال مجريات الشوط الأول، بالاستحواذ على الكرة والتقدم نحو مرمى "البرتقالي" الذي أعتمد على التكتل الدفاعي لحماية المرمى والهجمات المرتدة لهز شباك المنافس، لكن أسلوبه لم ينجح مع الجزيرة الذي نجح في فك شفرة الدفاع وتمكن من إحراز الهدف الأول بواسطة عبد الله ديابي في الدقيقة 17، وأضاف على مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 37 والذي رفع المعنويات وساهم في المزيد من التالق حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد "البرتقالي" إلى أجواء اللقاء واستشعر خطورة موقفه، وكان صاحب المبادرة الهجومية بالضغط على مرمى "فخر أبوظبي" بحثا عن هدف تقليص الفارق، وأهدر فراس بالعربي فرصة مؤكدة من حالة أنفراد تام تصدى لها علي خصيف، وجاء الرد عليها من علي مبخوت بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72، وعلى الرغم من ذلك لم يستسلم عجمان الذي حاول تعديل النتيجة خلال الزمن المتبقي من عمر اللقاء بعدة محاولات منها تسديدة فراس بالعربي التي اصطدمت بالقائم، بينما شن الجزيرة أيضا عددا من الهجمات في الدقائق الأخيرة لإضافة الهدف الرابع ولكن دون يطرأ جديد حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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