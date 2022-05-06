النصر «عميد» ديربي بر دبي

المصدر: متابعة - عدنان الغربي، محمد فضل، أحمد عيسى

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حسم النصر ديربي بر دبي أمام جاره الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، باستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، وتقدم «العميد» إلى المركز السابع بـ 29 نقطة، فيما تراجع «الإمبراطور» إلى المركز الثامن بالرصيد نفسه من النقاط.



جاءت المباراة سريعة من الوصل الذي فاجأ النصر بهدف مبكر حمل توقيع علي صالح بعد 33 ثانية فقط من بداية المباراة،وتمكن النصر من إدراك التعادل في الدقيقة 18 بواسطة البرتغالي توزي.



وواصل النصر ضغطه على دفاع الوصل من الأطراف وحرمت العارضة ضياء سبع، من هز الشباك في الدقيقة 25 قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني لزميله تيغالي في الدقيقة 38، وخطف ضياء سبع الأنظار مرة أخرى بتمريرة حاسمة للجزائري مهدي عبيد، الذي حولها إلى هدف ثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول،وفي الشوط الثاني، نجح علي صالح في تسجيل الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 91.

وفي صراع القاع، تأزم موقف فريقي الإمارات والعروبة، بتعادل الأول مع بني ياس 2 - 2، والثاني مع خورفكان 1 - 1، ووصل «الصقور» إلى النقطة العاشرة في المركز الأخير، والعروبة إلى النقطة 11 في المركز قبل الأخير، ويحتاج الفريقان إلى ما يشبه المعجزة للبقاء مع «المحترفين»، فيما أصبح رصيد خورفكان 22 نقطة، قريبا من البقاء.

وفي ديربي الساحل الشرقي بين خورفكان والعروبة، أحرز هدف «النسور» عبد الله الرفاعي في الدقيقة 22، وللعروبة جانلوكا مونيز، من ركلة جزاء في الدقيقة 33، فيما شهدت مباراة الإمارات وبني ياس، تقدم «السماوي» بهدف من ركلة جزاء، بواسطة نيكولاس خمينيز في الدقيقة الخامسة، وأدرك «الصقور» التعادل، برأسية علي مصطفى في الدقيقة 28، وأضاف وليد صبارالهدفال ثانٍي للفريق في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني أدرك بني ياس التعادل بهدف أحمد أبو ناموس في الدقيقة 75.

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