الملا ومسعود في «دولية فيتنام»

المصدر: دبي - البيان

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غادر إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حكم الساحة الدولي يحيى الملا، والحكم المساعد الدولي مسعود حسن، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة فيتنام الدولية لكرة القدم، التي تنطلق غداً، وحتى 19 الجاري، وتقام منافساتها على ملعب فيت تري في مقاطعة فو ثو الشمالية، فيما تشارك الحكم المساعد الدولي أمل جمال، ضمن أطقم مباريات كرة القدم للسيدات في البطولة ذاتها، من 9 إلى 21 الجاري، بملعب كام فا في مقاطعة كوانغ نينه الساحلية الشمالية.

وكلف الاتحاد الآسيوي، الحكم الدولي فهد بدر الحوسني، والحكم المساعد الدولي نجاة حسن، لإدارة مباريات في بطولة فيتنام الدولية لكرة الصالات، من 16 إلى 21 الجاري.

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