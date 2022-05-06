تعاون بين «المحترفين» في الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل عبدالله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، بمقر الرابطة في أبوظبي، وفد رابطة المحترفين المصرية لكرة القدم، وضم أحمد دياب وعماد متعب رئيس ونائب رئيس الرابطة المصرية والإعلامي المصري أسامة الشيخ، وتم خلال الزيارة التي جاءت على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين التأكيد على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة كرة القدم في البلدين الشقيقين، وتم في نهايتها تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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