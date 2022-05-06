مزاد على قمصان «الزعيم» و«الفرسان»

المصدر: أبوظبي -البيان

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انطلقت أمس فعاليات مزاد على عدد من قمصان لاعبي العين وشباب الأهلي، التي ارتدوها في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد،تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان ، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، بالتعاون مع رابطة المحترفين.

وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان «طرفي النهائي» الذي شهد تتويج «الزعيم» باللقب الثاني في تاريخه في كأس رابطة المحترفين، بتغلبه على «فرسان دبي»، بركلات الترجيح.

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