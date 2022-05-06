إبراهيم عبد الملك: موسم للنسيان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن وجود قطبي الكرة الإماراتية، شباب الأهلي والعين، في نهائي كأس رابطة المحترفين، إنجاز كبير، وقال: نبارك للعين فوزه بالكأس.



والموسم الحالي، هو للنسيان بالنسبة لشباب الأهلي، بعدما أضعنا الألقاب الثلاثة التي توجنا بها الموسم الماضي، كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين.



وأضاف: كنا نسعى للفوز بكأس المحترفين، لتعويض جماهير شباب الأهلي بلقب محلي، وليس هناك الآن ما يستحق الذكر، سوى التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.



وأشار إلى أن ما قدمه شباب الأهلي هذا الموسم، لا يرتقي إلى طموح إدارة النادي، خاصة أن «فرسان دبي»، تعودوا على المنافسة في كل البطولات، وقال: «انتهى هذا الموسم بالنسبة لشباب الأهلي، ونسعى لتصحيح المسار في الموسم المقبل».



وأكد محمد أحمد حمدون مدير فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، أن «الزعيم» و«فرسان دبي»، استحقا الوصول إلى المباراة النهائية للكأس، وقال: نسعى للأفضل في الموسم المقبل، ربما تأثر مستوى لاعبي شباب الأهلي بدنياً، بعد عودتهم من دوري أبطال آسيا، ولكننا خسرنا 3 مسابقات بركلات الحظ، وهذا ليس عذراً، والمؤكد أن طموحنا لا يتوقف، لأن الفوز والخسارة موجود، ووضعنا سيكون أفضل الموسم المقبل.

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