ماجد والنقبي: الكل فائز

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتبر لاعبو شباب الأهلي، أن الكل فائز، بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لنهائي كأس رابطة المحترفين، وباركوا للعين فوزه باللقب، وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: «سعدنا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتشريف سموه، مع الحضور الجماهيري الكبير، كان بمثابة الدافع للفريقين، لتقديم هذه المباراة الكبيرة، ونبارك للعين فوزه بالبطولة»، وقال عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي: «أبارك العين ولجمهوره البطولة، بعد مباراة كانت صعبة على الفريقين، وحاولنا خلالها الفوز، ونجحنا في التقدم أولاً، ثم تأخرنا وتعادلنا، ووصلنا لركلات الترجيح الحظ، والتي ابتسمت للعين».

وأضاف: «هذا الموسم لم يكن لنا نصيب في البطولات، ونعتذر للجمهور الذي ساندنا، وحضر نهائي الكأس وطوال الموسم، وإن شاء الله نعوضهم في الموسم المقبل». بينما قال كارتابيا: الشوط الأول شهد دخولاً قوياً لنا، ولاحت لنا فرص كثيرة للتسجيل في الشوط الثاني، وعموما الفريق سيسعى لتقديم أداء أفضل في ما تبقى من مباريات في الدوري.

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