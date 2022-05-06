عارف العواني: العيد عيدان

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتبر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن العيد عيدان، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لنهائي كأس رابطة المحترفين، وأن هذا يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بكرة القدم والرياضة.

وأشاد بالحضور الجماهيري الكبير في المباراة النهائية، وقال: جمهور الكرة الإماراتية ذواق، وكلما ارتفعت المنافسة زاد الحضور، وكان هناك جهود واضحة وكبيرة من رابطة المحترفين في التنظيم، ما ساهم ذلك في إنجاح الحدث.

وأضاف: نتمنى أن يزداد ارتفاع مستويات الأندية والمنتخبات، لأنه كلما ارتفع المستوى، زاد الحضور الجماهيري، وتقييم أي عمل يتم بحضور الجمهور، وكرة القدم مثل العروض المسرحية، وإذا كان المسرح ممتلئاً، يبقى العرض مميزاً، كما نتمنى وجود عدد أكبر من اللاعبين المواطنين والأجانب المميزين في الموسم المقبل، خاصة مع الوجود الحالي للفئات الجديدة، وأبرزها اللاعب المقيم، ونتطلع لمنافسة دورينا بشكل أقوى على الصعيد القاري، لأننا قادرون على إبراز دوري مميز، بما لدينا من منشآت رياضية، ويتبقى فقط الارتقاء بالمستوى التنافسي، وبالمزيد من الحضور الجماهيري، وبالتأكيد، ستعود الفائدة بشكل أكبر على المنتخبات.

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