الحظ يعاند رحيمي 3 مرات

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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عاند الحظ المغربي الدولي سفيان رحيمي، لاعب العين، 3 مرات في مباراة نهائي كأس المحترفين، أمام شباب الأهلي، وكانت عن أكثر اللحظات العصيبة التي واجهته في الموسم.

1 أضاع رحيمي في الدقيقة 73 تحديداً، فرصة الهدف الأول للعين، حينما وصلته كرة عرضية من كايو كانيدو، وهو في مواجهة المرمى الخالي تماماً، ولم يكن أمامه سوى وضع رأسه على الكرة لتدخل المرمى، ولكنه حولها خارجه، ليهدر فرصة التقدم للعين، وسط حسرته ودهشة زملائه وجماهير الفريق، ما أصابه بالعصبية الشديدة.

2 كان سفيان رحيمي على موعد آخر مع سوء الحظ، وهروب التركيز، في آخر دقيقة بالمباراة، وكانت النتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، عندما أخطأ مدافع شباب الأهلي عبد العزيز هيكل في إرجاع الكرة لحارس مرمى فريقه، ماجد ناصر، ليجدها اللاعب المغربي وهو منفرد تماماً بالمرمى، غير أنه سددها سهلة بين يدي الحارس.

3 تمثل المشهد الثالث، في إضاعة رحيمي لركلة الترجيح الثانية للعين، بينما نجح شباب الأهلي في تسجيلها، ليصبح متقدماً، غير أن الأمور مضت على ما يرام، بعد تألق خالد عيسى في التصدي لركلتين، ليقود العين للفوز باللقب، ويعيش مع زملائه، بمن فيهم رحيمي، لحظات سعيدة، محتفلاً باللقب في نهاية المطاف.

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