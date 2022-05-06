السعادة ترفرف في بيت «الزعيم» بالعيد

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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عاشت جماهير العين السعادة في ثالث أيام العيد، مستعيدة أمجاد بطولة كأس المحترفين، بعد غياب 13 عاماً، وعمت الأفراح مدينة العين، واحتفل أنصار «الزعيم» في كل مكان، بتحقيق لقب الكأس للمرة الثانية.

وفاز الفريق أول من أمس، على شباب الأهلي، في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ووصل «الزعيم» للنهائي 3 مرات في تاريخ مشاركته بالبطولة، وكانت المرة الأولى في موسم 2009-2008، عندما فاز باللقب، وكرر وصوله للمرة الثانية في موسم 2010-2011، وحل وصيفاً لشباب الأهلي (الشباب سابقاً)، حيث فاز الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

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شارك العين في كأس المحترفين 14 مرة، خاض خلالها 102 مباراة، وحقق الفوز في 48 وتعادل في 28 وخسر 26، وسجل 173 هدفاً، مقابل 135 هدفاً ولجت مرماه، وحقق اللقب مرتين، موسمي 2009-2008، و2022-2021، والوصيف مرة موسم 2011-2010، وخرج من دور المجموعات 6 مرات على التوالي، بداية من موسم 2011-2012، ونهاية بموسم 2016-2017، ومن الدور الأول مرة 2020-2021، ومن ربع النهائي مرتين على التوالي، موسمي 2017-2018، و2019-2018، ومن نصف النهائي مرتين، بموسمي 2010-2009، و2020-2019.

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وسجل 6 لاعبين، أهداف العين في كأس رابطة المحترفين، يتصدرهم المهاجم التوغولي لابا كودجو، برصيد 5 أهداف، يليه الأرجنتيني جوانكا بثلاثة أهداف، وهدف واحد كل من المغربي سفيان رحيمي، والبرازيلي المقيم جوناتاس، وكايو كانيدو، والإيفواري المقيم كوامي اتون، وبلغ عدد النهائيات التي وصلها العين (16 نهائياً)، فاز بالقب في 9 وخسر7، وسجل 25 هدفاً، مقابل 25 هدفاً ولجت مرماه.

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واصل العين تفوقه التاريخي على شباب الأهلي في النهائيات، بالفوز عليه في 4 نهائيات من 6 جمعتهما بكل البطولات، مقابل فوزين للأخير، وسجل العين 6 أهداف، وولجت مرماه 6، وحسب إحصاءات عيناوية، فصلت ركلات الترجيح بين الفريقين في 4 مناسبات، كانت الأولى بكأس الاتحاد في موسم 2005-2004، والثانية بكأس السوبر موسم 2010-2009، والثالثة بكأس السوبر أيضاً موسم 2013-2014، وهي الوحيدة التي ابتسمت لشباب الأهلي، فيما فاز العين بالمباراة الرابعة التي حسمتها ركلات الترجيح أمس.

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ورفع لقب بطولة كأس رابطة المحترفين، الذي توج به العين على حساب شباب الأهلي، بعد فوزه عليه في النهائي بركلات الترجيح، عدد بطولات «الزعيم» إلى 36 لقباً، ليواصل تفوقه، وينفرد بأكبر عدد بطولات من بين الأندية الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي، وكانت النجمة 36 من استاد محمد بن زايد، أول من أمس، بكأس المحترفين، وهذه البطولات، هي 13 بطولة دوري، و7 كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 كأس اتحاد، و3 كأس السوبر، ومرتين كأس رابطة المحترفين، ومثلها دوري أبوظبي، ودوري السوبر، بالإضافة لدوري أبطال آسيا، والأندية الخليجية، والدوري المشترك، وكأس السوبر المغربي.

وتظل الفرصة مواتية للفريق البنفسجي لزيادة الغلة بإضافة لقب آخر، إذ يتصدر حالياً الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، وقبل خمس جولات فقط من نهاية المنافسة، ما يجعله الأقرب للحصول على درع الدوري للمرة 14 في تاريخه، إذ تكفيه 6 نقاط فقط من المباريات الخمس المتبقية، ليحسم الأمور، ويتربع على عرش البطولة.

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وبتتويجه بكأس رابطة المحترفين، وصل عدد بطولات العين إلى 13 لقباً خلال عهد الاحتراف، منها 4 دوري، و3 كأس رئيس الدولة، و3 كأس السوبر، ولقبين كأس المحترفين، ولقب كأس السوبر المغربي، فيما تبقي هذه هي البطولة الأولى التي يحققها الفريق في عهد مجلس إدارة شركة الكرة العيناوية، برئاسة مطر الدرمكي.

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