محمد بن ثعلوب: تشريف محمد بن زايد لنهائي الكأس لحظة تاريخية مهمة

المصدر: العين- البيان الرياضي

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، إن كرة القدم الإماراتية، شهدت لحظة تاريخية مهمة، تجسدت في تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمباراة نهائي كأس المحترفين بين العين وشباب الأهلي، التي انتهت بتتويج «الزعيم» بأول ألقابه في الموسم الحالي.

وقال: حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمباراة النهائية، يمنح جميع المؤسسات الرياضية والرياضيين بدولتنا الحبيبة، الدافع المهم لمواكبة علامات التطور، من أجل بلوغ أعلى مؤشرات النجاح، لأن رعاية ودعم واهتمام سموه بالرياضة، يعتبر أكبر حافز للجميع.

تهنئة

وهنأ رئيس شركة نادي العين للاستثمار، سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بمناسبة تتويج «الزعيم» بلقب كأس المحترفين، أول ألقاب الفريق في الموسم الحالي.

كما هنأ مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، بالبطولة، والتي جاءت نتيجة عمل مميز، ومتابعة حثيثة قادت الفريق لمنصة التتويج.

إشادة

وأشاد الدرعي، بجهود لاعبي «الزعيم»، تحت قيادة المدرب الأوكراني القدير، سيرجي ريبروف، وروحهم القتالية العالية، التي رجحت كفتهم أمام منافس قوي وعنيد، وقال: لا وجود لخاسر في نهائي الكأس، بتشريف «بوخالد»، فالجميع حصل على التكريم، وصعد إلى منصة التتويج.

تنظيم رائع

وامتدح محمد بن ثعلوب الدرعي، التنظيم الرائع للمباراة النهائية بمسابقة كأس المحترفين، تحت إشراف رابطة المحترفين، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، وقال: اعتمدت الرابطة أفضل الأساليب في تنظيم البرامج الاحتفالية، التي رافقت المباراة النهائية قبل وأثناء ولحظة تتويج بطل ووصيف كأس المحترفين، إلى جانب شركاء النجاح وحكام المباراة، الأمر الذي لامس النجاح، واستحق الإشادة والتقدير.

جمهور العين

وأضاف: إن جمهور العين رسم أجمل لوحة فنية من على مدرجات استاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة، من خلال الحضور المميز، والتشجيع المثالي للفريق، الأمر الذي منح اللاعبين الدافع المهم لاعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن الجميع يستشعرون بالمسؤولية تجاه النادي، ويدركون مدى حاجة اللاعبين لمساندتهم ووقفتهم خلف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة، والتي تشهدها مراحل حاسمة من المنافسة على لقب بطولة الدوري، بداية من مباراة الظفرة، ونسأل الله التوفيق.

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