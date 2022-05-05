منتخب 2008 في بطولة أرمينيا الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 14 سنة (مواليد 2008)، في بطولة أرمينيا الدولية الودية من 7 إلى 13 الجاري، بمشاركة منتخبي أرمينيا ولبنان، ويفتتح منتخبنا مشاركته في البطولة بملاقاة منتخب لبنان 10 الجاري، ثم يلتقي منتخب أرمينيا 12 منه.

ودشن المنتخب معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، بمشاركة 21 لاعباً، هم: عبد الرحمن عمر، سهيل خميس علي سعيد، محمد جاسم (الجزيرة)، مبارك النوبي، عبد الله يعقوب، عم مبارك (الوحدة)، عبد الله راشد، بطي سعيد (العين)، مايد عادل، مبارك بوسمرة (النصر)، سالم ياقوت، مايد يعقوب (الوصل)، عبد الله مراد، محمد باقر، محمد بطي (شباب الأهلي)، سلطان صقر (حتا)، سعيد خميس (رأس الخيمة)، عبيد سرور (الشارقة)، محمد عبد الله، محمد يوسف (الفجيرة)، مايد محمد (دبا الحصن).

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