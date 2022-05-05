النصر يحسم «ديربي بر دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - غلام كاركر

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حسم النصر ديربي بر دبي أمام جاره الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، ليتقدم العميد إلى المركز السابع بـ 29 نقطة، فيما تراجع الإمبراطور إلى المركز الثامن بالرصيد نفسه من النقاط.

جاءت المباراة سريعة من جانب الوصل الذي فاجأ النصر بهدف مبكر حمل توقيع علي صالح بعد 33 ثانية فقط من بداية المباراة، ما أثار حفيظة العميد الذي نزل بثقله للهجوم وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 18 بواسطة البرتغالي توزي، الذي تلقى عرضية رائعة من ضياء سبع.

وواصل النصر ضغطه على دفاع الوصل من الأطراف خاصّة بواسطة المتألق ضياء سبع، الذي حرمته العارضة من هز الشباك في الدقيقة 25 قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني لزميله تيغالي في الدقيقة 38، وخطف ضياء سبع الأنظار إليه مرة أخرى بتمريرة حاسمة للجزائري مهدي عبيد الذي حولها إلى هدف ثالث في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، نزل الوصل بثقله إلى الهجوم وأوجد العديد من الفرص لكنه وصل متأخراً إلى مرمى النصر عندما نجح علي صالح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91 .

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