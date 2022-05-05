تعادل إيجابي خاسر للعروبة أمام خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف على مباراة ديربي الساحل الشرقي بين خورفكان وضيفه العروبة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد النسور إلى 22 في المركز الحادي عشر، حيث يحتاج إلى 3 نقاط فقط لتأكيد بقائه في دوري المحترفين، فيما رفع التعادل (الخاسر) رصيد العروبة إلى 11 نقطة لتزداد معاناته سوءاً في أسفل الترتيب حيث يحتل المركز الثالث عشر.

أحرز لخورفكان عبدالله الرفاعي من ضربة رأسية في الدقيقة 22، وللعروبة جانلوكا مونيز في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

بدأت المباراة مثيرة بين الفريقين وآلت السيطرة في الدقائق الأولى للعروبة لكن دون الوصول لمرمى حارس خورفكان زايد العامري، وبحلول الدقيقة 22 تمكن مدافع خورفكان عبدالله الرفاعي من تسجيل هدف السبق للنسور من ضربة رأسية، وهو الهدف الذي منح أصحاب الأرض مزيداً من الأريحية.

وتلوح فرصة التقدم بهدف ثاني لكن كرة ايلتون ارتطمت بأسفل قائم العروبة الذي أناب عن الحارس الحوسني في صد الكرة في الدقيقة 25، وبعد العودة لتقنية الفيديو (الفار) احتسب حكم المباراة الدولي محمد عبدالله ركلة جزاء للعروبة أثر عرقلة مسعود سليمان لمهاجم العروبة علي مدن داخل منطقة الجزاء، أنبرى لها مدافع العروبة جانلوكا مونيز محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 33، وكاد خورفكان أن يفسد فرحة التعادل بهدف ثانِ، لولا تدخل المدافع أولاتونجي الذي أبعد كرة دودو من على خط المرمى، وفي المقابل لاحت فرصة للضيوف من رأسية أحمد موسى التي مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف.

وشهد شوط اللاعبين إضاعة العديد من الفرص السهلة كالتي حصل عليها البديل أحمد خميس مدافع العروبة والمرمى خالي، وفرصة إيلتون المنفرد تماماً بحارس العروبة الحوسني الذي نجح في إفساد الهجمة بطريقة رائعة في الدقيقة 66، وتسديدة باربوزا التي ارتطمت بالقائم لينتهي اللقاء على وقع التعادل بهدف.

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