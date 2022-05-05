الصقور يقترب من الهبوط بالتعادل امام السماوي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تأزم موقف "الصقور" في دوري أدنوك للمحترفين وأصبح على بعد خطوة من الهبوط بعد تعادله امام ضيفه "السماوي" 2-2 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 22 من المنافسة، خلال مباراة حافلة بالإثارة والندية، شهدت حماسا كبيرا من الفريقين ورغبة في الفوز لكن التعادل كان سيد الموقف، بالنتيجة رفع الإمارات رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأخير، وأصبح يحتاج إلى "معجزة" من أجل البقاء بالدوري، فيما رفع بني ياس رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس مؤقتا.



بدأت المباراة بلعب مفتوح من الفريقين بحثا عن هدف مبكر نجح بني ياس في إحرازه من ركلة جزاء بواسطة نيكولاس خمينيز في الدقيقة الخامسة، منح الفريق أفضلية مؤقته لم تستمر كثيرا عاد بعدها الصقور وتمكن من إدراك التعادل برأسية علي مصطفى في الدقيقة 28، وبعدها منح وليد صبار الصقور التقدم بإضافة الهدف الثاني عندما تقدم بالكرة من خلف منطقة الوسط ووضعها في الشباك محرزا هدفا رائعا في الدقيقة 33، وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول محاولات متعددة من الفريقين لهز الشباك لكن دون جدوى.



ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني الذي بدا أيضا بطريقة هجومية مع أفضلية بني ياس الذي أجبر مضيفه على التراجع للمنطقة الدفاعية مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التي كاد أن يضيف منها الهدف الثالث بواسطة وليد صبار لكنه لم ينجح في ختام الهجمة.



ومع تقدم دقائق اللعب كثف السماوي هجماته، حتى نجح في إدراك التعادل بهدف حمل توقيع أحمد أبوناموس في الدقيقة 75، لتشتعل المواجهة في الجزء الأخير وسط تحركات من الصقور لإنقاذ موقفه بإضافة الهدف الثالث مع محاولات أيضا من جانب بني ياس للظفر بالنقاط الثلاث حتى حسمت صافرة الحكم الصراع بإعلان النهاية.

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