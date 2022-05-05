الحكم محمد الهرمودي.. نجاح كبير في سن الثلاثين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نال طاقم تحكيم نهائي كأس رابطة المحترفين، بين العين وشباب الأهلي، بقيادة حكم الساحة محمد الهرمودي، الإشادة، للمستوى الذي قدمه خلال المباراة، وقراراته الموفقة، وهو أول نهائي يديره الهرمودي في مسيرته، التي بدأت مع الصافرة في عام 2015، وشهدت إدارته لـ 226 مباراة، وهو من مواليد 1991، ما يجعله أحد أصغر قضاة ملاعبنا الذين أداروا نهائي مسابقة محلية في عصر المحترفين، حيث إنه في الثلاثينيات من العمر.

ولفت الهرمودي أنظار الإدارة الفنية للجنة الموسم الماضي، الذي شهد إدارته لـ 17 مباراة، بينما قدم أداء لافتاً خلال الموسم الجاري، الذي شهد إدارته 20 مباراة، منها 10 مباريات للدوري.

أشاد سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، بالمستوى المميز الذي قدمه طاقم النهائي بالكامل، سواء للساحة والمعاونين، أو طاقم «VAR»، ما يعكس استمرار النجاحات التي تتحقق للصافرة الوطنية، وقال الموسم الحالي يشهد تطوراً ملحوظاً في أداء أطقم التحكيم، كما قدمت إدارة الحكام عدداً من القضاة المميزين، الذين لفتوا الأنظار، ومشروع التطوير لا يزال مستمراً.

وعن مستقبل الصافرة الوطنية، في ظل حضور أطقم أجنبية، تم استدعاؤها لإدارة مباريات الموسم الجاري في الدوري، قال: كانت تجربة الأطقم الأجنبية إيجابية، وحققت فوائد فنية كبيرة لأطقم التحكيم الوطني، خصوصاً الحكام الذين احتكوا معهم، واستفادوا من خبراتها، في تجارب إعاشة بصفة رسمية.

وأكد الشامسي أن لجنة الحكام، تعمل بكل تركيز، من أجل مواصلة السير في طريق التطور بالنسبة لقضاة ملاعبنا، بما يعود بالنفع على المستوى العام لجميع الأطقم، بالوصول للمستوى المُرضي، ما يسهم في إنجاح المسابقات المحلية بشكل عام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز