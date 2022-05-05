«شرطة البرشاء» و«سي بي إم» بطلا القدم والسلة في المهرجان الرياضي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق شرطة دبي- مركز البرشاء، ببطولة كرة القدم الرمضانية، بعد فوزه على «بي تي إس أي» 3 – 2 في المباراة النهائية، ونال الجائزة، وقدرها 5000 درهم، في حين أحرز فريق «سي بي إم» لقب بطولة كرة السلة 3x3، بفوزه على فريق «إنكد» في النهائي، ونال 6000 درهم.

جاء ذلك، في ختام المهرجان الرياضي الذي أقامته مؤسسة داماك العقارية، في منطقة داماك هيلز 2 السكنية، بمشاركة 16 فريقاً في كرة القدم، و8 فرق في كرة السلة.

اتسمت البطولة بمستوى مميز للفرق، والتنظيم الاستثنائي لشركة «تشامبس»، وحضور كبير.

وقام الرائد علي المنصوري الضابط المناوب في مركز شرطة البرشاء، ومحمد علي بيومي صاحب سويس لاندي لإدارة المشاريع، بتتويج الفائزين، بحضور مشرف فريق شرطة دبي، النقيب عمر الزبير، والمدرب ملازم طارق الطواش، والإداري أحمد علي.

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