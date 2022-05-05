بيكهام: كأس العالم قوة فاعلة للتغيير الإيجابي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أكد ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق أسطورة الكرة الإنجليزية الذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم وسجل أهدافاً فيها، على أهمية بطولة كأس العالم التاريخية ودورها في إحداث تغيير إيجابي نحو الأفضل على مستوى الأفراد والدول. وقال: يشكل كأس العالم الحدث الأبرز في المشهد الرياضي العالمي ولا توجد بطولة تضاهيها من حيث الأهمية، مع الأخذ بالاعتبار دورها في تغيير حياة الناس والدول

وأشاد بالدور الهام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والتي تهدف إلى أن تترك البطولة إرثاً مجتمعياً وإنسانياً مستداماً يسهم في تحسين حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات.

وكان بيكهام حل مؤخراً ضيفاً خاصاً على نصف نهائي كأس العالم لدوري قطر المجتمعي،يشكل إحدى المبادرات الرائدة المشجعة على ممارسة رياضة كرة القدم.

وأشار بيكهام إلى أن المشجعين من أنحاء العالم على موعد مع حدث تاريخي يتعرفون من خلاله على شغف كرة القدم بالمونديال الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي،وقال: سيدرك المشجعون من شتى دول العالم أن ثقافة كرة القدم موجودة في قطر منذ زمن طويل.

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