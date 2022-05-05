الشامسي: تشريف محمد بن زايد للنهائي فخر واعتزاز

المصدر: العين- البيان الرياضي

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أكد أحمد الشامسي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جانباً من مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الأربعاء، منح كل من وُجد في الملعب، شعوراً صادقاً بالسعادة والفخر والاعتزاز، وكان بمثابة التتويج الحقيقي للرياضة والرياضيين، وقال: لم يكن هناك خاسر في مواجهة النهائي، ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بأول ألقاب الموسم، والواقع يؤكد أن الرعاية السامية والدعم السخي من سموه، قاد الفريق إلى منصة التتويج.

الإعداد لمواجهة الظفرة

وحول تحضيرات الفريق لمواجهة الظفرة، قال: الاحتفالات بكأس المحترفين انتهت فعلياً صباح اليوم، بعد أن دشن الفريق تحضيراته لمواجهة الظفرة، والمقررة مساء يوم بعد غدٍ على ملعب الأخير، ضمن الجولة 22 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، من خلال برامج تدريبية خاصة بالاستشفاء، للتخلص من الإرهاق، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، لاعتماده توصية الجهاز الفني والطاقم الطبي للفريق، بالانخراط في معسكر مغلق في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع نهاية شهر رمضان المبارك، وتحديداً في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، بعد مواجهة الجولة 21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بهدف تعديل نظام برنامج الإعداد الخاص بالساعة البيولوجية للاعبين، وذلك لأن التدريبات كانت تبدأ في وقت متأخر من الليل، خلال الشهر الفضيل، وكذلك المباريات، بالإضافة إلى العودة للنظام الغذائي المتبع للفريق بعد الصوم، ومن المقرر أن يستمر المعسكر إلى ما بعد مباراة الظفرة.

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