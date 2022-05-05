الدبلوماسي عاشق العين: مبروك يا عيناوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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لم يفوت لودوفيك بوي السفير الفرنسي السابق بالإمارات، فرصة تتويج العين بكأس رابطة المحترفين، دون أن يعبر عن عشقه للشعار البنفسجي.

وشارك لودوفيك الأمة العيناوية فرحة التتويج مهنئاً ومباركاً بعد نهاية مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام شباب الأهلي، التي حسمها العين لصالحه.

ويحظى السفير الفرنسي المعروف بتشجيعه للعين بحب واهتمام جماهير النادي التي ظلت تبادله الوفاء والاهتمام، وقبل الانتقال للعمل بسفارة بلاده في المملكة العربية السعودية تكررت مشاهده في مناسبات عدة وهو يتوسط الجماهير متوشحاً شعار الزعيم داعماً ومشجعاً للاعبين في المباريات التي يكون طرفها العين.

وظل لودوفيك دائماً على رأس المهنئين والمباركين للفريق عندما يتوج بالألقاب أو يحقق انتصارات كبيرة على المستوى الخارجي، كما حدث عندما وصل العين لنهائي دوري أبطال آسيا 2016، ونهائي مونديال العالم للأندية 2018.

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