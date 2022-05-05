كايو يحتفل بتتويج العين على طريقته الخاصة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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احتفل كايو كانيدو لاعب العين، بتتويجه مع فريقه بلقب كأس رابطة المحترفين، على طريقته الخاصة.

وغرد كايو على حسابه بموقع "تويتر" مؤكداً فخره بالحصول على البطولة الأولى له بقميص العين، وتدوين أسمه في صفحات التاريخ بتسجيله هدفاً في النهائي.

وعبر كايو عن شكره لجماهير نادي العين ومعجبيه لدعمهم وتشجيعهم له، وتعهد بأن هذه البطولة ستكون طليعة بطولات أخرى مقبلة.

وأرفق اللاعب مع تغريدته لقطات مصورة تجمعه بأسرته الصغيرة، وزميليه بالعين البرازيليين المقيمين رفائيل انتوني، وإريك دي مينيزيس، وهم يشاركونه فرحته باللقب، ليجد تفاعلاً حاشداً من قبل الجماهير العيناوية، التي أمطرت التغريدة بالقلوب البنفسجية، وهنأته وأشادت بما قدمه في مباراة النهائي.

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