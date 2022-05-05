استقالة المدير الرياضي لنادي الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تقدم الدنماركي مادس ديفيدسون المدير الرياضي لنادي الجزيرة، باستقالته من منصبه الذي ظل يشغله لمدة عامين منذ منتصف عام 2020.

وكان ديفيدسون لديه صلاحيات كاملة بنادي الجزيرة كمشرف على أكاديمية النادي والمراحل السنية والفريق الأول وكافة التعاقدات، في خطة استهدفت المستقبل بالتعاون مع الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لـ «فخر أبوظبي»، وأثمرت عن تقديم عدد من اللاعبين الشباب للفريق الأول.

وسبق وعمل مادس (39 عاما) مع نادي شنغهاي أس آي بي جي الصيني في منصب المدير التقني وقدم معه تجربة ناجحة وانتقل منه للعمل مع الجزيرة، تنفيذاً لرؤية الإدارة في إعادة صياغة ورسم الفلسفة الكروية للنادي.

وأكدت مصادر خاصة لـ «البيان» أن استقالة مادس تأتي عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في البطولة الآسيوية، وتراجع نتائجه محلياً بعد نجاحه الموسم الماضي في التتويج بلقب بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن استقالة مادس ديفيدسون خلال الأيام المقبلة.

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