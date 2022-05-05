الشعفار يحضر اجتماع تنفيذي «الأولمبي الآسيوي»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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غادر أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي يعقد اليوم.

وسيناقش الاجتماع استعدادات المجلس الأولمبي الآسيوي لأجندة الدورات والأحداث الرياضية الآسيوية، وفي مقدمتها النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانغتشو بالصين سبتمبر المقبل، حيث تشهد الصين حالياً أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما سيناقش الاجتماع دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في «شانتو» الصينية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب الجائحة.

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