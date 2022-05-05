الجنيبي: حضور محمد بن زايد عيد للرياضيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تفضله بحضور نهائي كأس رابطة المحترفين، وهو ما ضاعف من قيمة هذا الحدث، وجعل من المناسبة «عيداً للرياضيين»، ونحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك. وأكد الجنيبي أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما يعكس الدعم اللامحدود من سموه لقطاع الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه مسابقات المحترفين، من تطور ونقلة كبيرة شهدناها في المباراة النهائية، التي حرصوا على تنظيمها لتكون بمثابة احتفالية في حب الوطن، من خلال الفعاليات المجتمعية المرافقة، والمبادرات التي قاموا بها تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد».

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