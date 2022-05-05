الدرمكي: حضور محمد بن زايد حدث تاريخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن مباراة نهائي كأس المحترفين، شهدت حدثاً تاريخياً، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن الناديين وجماهيرهما وكل من حضر النهائي، عاش الشعور الحقيقي للفخر والاعتزاز بتشريف سموه المباراة.وأضاف الدرمكي: «بهذا التشريف الكبير، المؤكد أنه لا خاسر في المباراة».

وهنأ الدكتور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بمناسبة تتويج «الزعيم» بلقب كأس رابطة المحترفين، بعد فوزه المستحق على فريق نادي شباب الأهلي في النهائي، مؤكداً أن الرعاية السامية، والدعم السخي، واهتمام سموه الكبير، وفقاً لرؤية واضحة، وخطط استراتيجية ناجحة، أعادت الفريق لوضعه الطبيعي في المنافسة على الألقاب، واعتلاء منصات التتويج، والتتويج بلقب كأس المحترفين، أولى إنجازات النادي في الموسم الحالي، والتي آمل أن تختتم باستعادة الفريق للقب دوري أدنوك، وتعزيز رصيد بطولاته، بوضع الدرع رقم 14 في خزينة إنجازات النادي.

وثمّن رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، جهود إخوانه أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، واللجنة الفنية للاحتراف والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والأمة العيناوية، وكل منتسب للنادي، على العمل بروح الفريق والأسرة الواحدة، ما أسهم في تجسيد مفهوم تكامل الأدوار، كل من موقعه في المنظومة.

وأشاد الدكتور مطر بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به جماهير نادي العين، والتي أسهمت فعلياً في تحقيق أهداف النادي، من خلال الدعم المتواصل، والتشجيع المثالي من على المدرج العيناوي، ومنصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: «الواقع يؤكد أن جمهور العين دائماً ما يصنع الفارق، ويعد أحد أهم الأسباب التي تقود «الزعيم» إلى منصات التتويج على مر التاريخ».

وأكمل: «يدرك الجميع أن المساحة الزمنية الفاصلة بين مباريات العين قصيرة جداً، وتفصل العين عن مواجهة الظفرة، نحو الـ 48 ساعة فقط، لذلك الفريق مطالب بالاستشفاء سريعاً للإعداد للمباراة، بعد أن أنجز «الزعيم» مهمته بنجاح في مسابقة الكأس، ونتمنى التوفيق للفريق في تحقيق أهدافه بالموسم الحالي، وإسعاد جماهيره الوفية».

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