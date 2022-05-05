خالد عيسى ومدرب الحراس وسر اللابتوب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خالد عيسى حارس العين الدولي، سر وجوده مع مدرب الحراس وأمامهما لابتوب قبل بداية تنفيذ ركلات الترجيح، موضحاً أن المدرب كان يطلعه على مشاهد للاعبي شباب الأهلي، وهم ينفذون ركلات الجزاء وينصحه بحركات بعينها للتصدي للركلات، وأكد له أنه في حال تنفيذه للمطلوب منه بدقة فسيكون الفوز حليف العين بنهاية الأمر، وهو ما تحقق فعلاً بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

وأشاد عيسى بالتنظيم المدهش لنهائي كأس رابطة المحترفين، وقال إنه وخلال اتصال جرى بينه وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، قبل أيام شكره على هذا العمل الكبير والتنظيم الرائع قبل أيام من انطلاق المباراة، ووعده بالعمل على إنجاح النهائي بالتعاون مع فريق شباب الأهلي بغض النظر عن الفائز والخاسر في المباراة.

وأكد الحارس الدولي، أن حصول العين على لقب البطولة بعد ثلاث سنوات عجاف لم يتذوق خلالها طعم التتويج، يعنى فرحة كبيرة للعيناوية، وبداية لعودته القوية، وقال: بداية الغيث قطرة، وسنعمل على أن يكون هذا موسم حصاد للزعيم بالحصول على لقب دوري أدنوك للمحترفين بإذن الله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز