أرقام غرب آسيا تبرز إنجاز شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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انقضت منافسات الدور الأول من دوري أبطال آسيا 2022، لمنطقة غرب آسيا، والتي أقيمت منافساتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل الماضي، بعد جولات شهدت العديد من الأحداث والمواجهات المثيرة.

وتأهل إلى دور الـ 16، ثمانية فرق من منطقة غرب آسيا من أصل 20 فريقاً شاركت بحسب النظام المعمول به في المسابقة، وأفرزت مباريات دور المجموعات، العديد من الإحصائيات الرقمية.

ومن أبرز الأرقام، نجاح 8 فرق بالوصول إلى دور الـ16، إذ يقضي نظام المسابقة على تأهل الفريق الذي يحتل المركز الأول، بالإضافة إلى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

والفرق هي حامل اللقب الهلال السعودي، الريان القطري عن المجموعة الأولى، الشباب السعودي من المجموعة الثانية، فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي عن المجموعة الثالثة، الدحيل القطري عن الرابعة، في حين تأهل الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي عن المجموعة الخامسة.

تسجيلوشهدت البطولة على مدار 20 يوماً، 60 مباراة انتهت منها 45 مباراة بالفوز، و15 مباراة بالتعادل، وسجلت الفرق خلالها 177 هدفاً بواقع 2.95 هدف في المباراة الواحدة، وكانت المجموعة الرابعة الأكثر تسجيلاً بمجموع 48 هدفاً، وهو ما مجموعه 27% من أهداف دور المجموعات لمنطقة الغرب، فيما تساوت المجموعات الثانية والثالثة والخامسة بمجموع 32 هدفاً لكل منها، وتم تسجيل 33 هدفاً في المجموعة الأولى.

وكان الشباب السعودي، الأكثر على صعيد جمع النقاط برصيد 16 نقطة، يليه الدحيل 15 نقطة، فيما كان الاستقلال الطاجيكي الأقل بـ3 نقاط، أما الشباب والدحيل، فكان أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات 5 مباريات، وتساوت فرق الشارقة والاستقلال الطاجيكي والجزيرة الإماراتي وآهال التركماني والوحدات الأردني، الأقل الفرق فوزاً بمباراة واحدة لكل منها.

وتأهل شباب الأهلي إلى دور الـ16، بعد أن كان أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل بـ4 مباريات، وأقلها كان الدحيل وباختاكور الأوزبكي والاستقلال الطاجيكي، وهي فرق لم تتعادل مطلقاً، ولم تعرف فرق الشباب وفولاد خوزستان وشباب الأهلي، طعم الهزيمة في البطولة، بينما يعتبر الاستقلال الطاجيكي الأكثر خسارة على هذا الصعيد بواقع 5 مرات.

تهديف

على الجانب التهديفي، يعتبر الشباب، الأقوى هجوماً بمجموع 18 هدفاً، ويليه الدحيل بمجموع 17 هدفاً، فيما حل مومباي سيتي الهندي، في المرتبة الأخيرة على مستوى القوة الهجومية، بعد أن سجل 3 أهداف فقط، واهتزت شباك باختاكور، 15 مرة، وهو الأضعف على المستوى الدفاعي، يليه الغرافة القطري 14 هدفاً، في الوقت الذي جاء فيه الشباب، على قمة ترتيب الفرق الأقوى دفاعياً بعد أن دخل مرماه هدف واحد فقط.

وشهدت الجولة الرابعة، تسجيل أكبر نتيجة في دور المجموعات بعد أن تفوق شباب الأهلي على نظيره الغرافة 8-2، وغابت الأهداف عن 3 مواجهات فقط انتهت بالتعادل السلبي.

فيما كانت المشاركة الأولى في تاريخ الفيصلي السعودي، ناجحة للغاية بعد أن حجز مقعده في دور الـ16 بتصدره للترتيب العام للمجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

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