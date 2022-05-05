النصر والوصل.. ديربي الجماهير

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستضيف النصر جاره الوصل في ديربي بر دبي المثير الساعة 20:45 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم.

وبالرغم من غياب الرهان لابتعاد الفريقين عن المراكز المتقدمة إلا أن المواجهة بينهما تحتفظ دائماً بطابعها الحماسي وتستقطب اهتمام الجماهير في ظل فارق الـ3 نقاط بينهما في جدول الترتيب، حيث يحتل النصر المركز التاسع بـ26 نقطة مقابل 29 نقطة للوصل في المركز السادس.

وأكد سالم ربيع مدرب النصر أن المباراة بعيدة عن حسابات النقاط، لكنها لن تخلو من «الحسابات الخاصة» بحكم التنافس التقليدي بين الجارين ورغبة كل منهما في تجنب الخسارة، مشيراً إلى أن النصر مكتمل الصفوف وعلى أتم الاستعداد لتقديم عروض قوية وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وأوضح سالم ربيع أن مواجهات الديربي لا تحتاج إلى تحضير خاص، لأنها مليئة بالتحديات والحوافز الذاتية للاعبين، وأضاف: كل لاعب يخوض هذه المباراة بإحساسه ويحاول تقديم أفضل ما لديه، وأنا واثق أن الديربي سيكون مثيراً ومشوقاً كالعادة.

من جهته، قال سيباستيان تيغالي مهاجم النصر: نستعد لكل المباريات بالطريقة نفسها، ولكن هذه المباراة تعطينا حافزاً إضافياً، وتمنح اللاعب شعوراً رائعاً، لقد واجهنا ظروفاً صعبة خلال الموسم، ووضعيتنا الحالية تفرض علينا البحث عن نقاط الفوز أمام الوصل.

يسعى فريق الوصل الأول لكرة القدم إلى حصد النقاط الثلاث لمباراته مع مضيفه النصر مساء اليوم في الجولة 22 لدوري «أدنوك» للمحترفين، وتحسين مركزه السادس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، ورفع رصيده البالغ 29 نقطة قبل المباراة.

ولفت البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل، إلى أن «الديربي» بين الوصل والنصر يبقى قمة واعدة ومنتظرة رغم ابتعاد الفريقين عن دائرة المنافسة، منوهاً بأن فريقه مستعد وعازم على حصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

مركز أفضل

وأشار هيلمان إلى أن الوصل عازم على تقديم أفضل ما لديه سواء في مباراة النصر أو غيرها من المباريات المتبقية له في الدوري، سعياً إلى التقدم نحو مركز أفضل في جدول الترتيب.

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