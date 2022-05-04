ريبيروف: العين استحق الفوز بكأس رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس رابطة المحترفين الإماراتية، عقب الفوز على شباب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، مؤكداً أن «الزعيم» استحق اللقب عن جدارة، رغم الأداء القوي الذي لعب به المنافس.

وقال:«أبارك لجماهير نادي العين الفوز بالكأس، لقد توقعت خوض مباراة صعبة، خاصة أن المنافس أدى مباراة قوية للغاية».

وأضاف: «خلال استراحة ما بين الشوطين، أخبرت اللاعبين بأن المباراة مختلفة، وتتطلب تركيزاً أكبر، واستطعنا بالفعل العودة، وقدمنا مستوى أفضل في الشوط الثاني، وإدراك التعادل قبل التقدم في النتيجة، ربما اللاعبون كانوا خائفين قليلاً، ولكن الأمر اختلف تماماً في الشوط الثاني».

ورداً على إضاعة مهاجميه العديد من الفرص، أوضح: «كان يجب علينا التركيز في الفرص التي سنحت لنا، لا سيما أن شباب الأهلي تحسن كثيراً عن بداية الموسم، ولذلك كنا مطالبين بخلق المزيد من الفرص، وهو أكثر ما يهمني بالطبع».

وختم: «سنحتفل اليوم بالطبع، والفريق سيحصل على راحة لمدة يومين، قبل أن نعود للتركيز على مباريات الدوري، التي يدرك اللاعبون أهميتها، من أجل حسم اللقب».

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