مهدي علي: سوء الحظ حرمنا من 3 كؤوس هذا الموسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن سوء الطالع الذي لازم فريقه في ضربات الجزاء حرمه من التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين، وذلك عقب الخسارة من العين في النهائي.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «موقف صعب للغاية أن نخسر ونخرج من ثالث بطولة هذا الموسم بسبب ضربات الجزاء، أعتقد أن الفريق سنحت له فرصة حسم اللقب عندما لاحت له فرصة تسجيل الهدف الثالث ولكن لم يحالفنا التوفيق».

وأضاف: «لو قلت إن سبب الخسارة نتيجة ضغط المباريات سيتحدث الجميع بأنني أبحث عن أعذار، أضعنا تمريرات سهلة والعين استغل الهجمات المرتدة بشكل جيد بفضل سرعة لاعبيه».

وتابع: «للأسف لم يكن هناك تعامل جيد من الناحية الفردية في إخراج الكرة من مناطقنا، وارتكبنا أخطاء مركبة، ولكنها كرة القدم، ولا بد في النهاية أن نتقبل الخسارة، إلا أن أكثر ما يحزنني أن نخسر 3 بطولات بضربات الترجيح، وهو أمر صعب».

وعن الانتقادات الموجهة له مع الفريق اكتفى بالإجابة قائلاً: «لماذا الانتقادات وجهت لشباب الأهلي فقط رغم أنه الوحيد الذي تأهل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا؟».

وأتم: «سنحاول تجاوز الخسارة بالطبع وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن وفي أفضل مركز متاح».

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