العين يُتوج بطلاً لكأس رابطة المحترفين للمرة الثانية في تاريخه

المصدر: البيان

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توج العين بطلاً لكأس رابطة المحترفين للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على شباب الأهلي في النهائي بضربات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2- 2

وسجل للعين التوغولي لابا كودجو (53) وكايو كانيدو (75)، ولشباب الأهلي الارجنتيني فيدريكو كارتابيا (28 و82).

وفي ركلات الترجيح سجل للعين الارجنتيني كريستيان خوانكا وكودجو ويحيى نادر والبرازيلي اريك يورغينس وخالد البلوشي وأهدر المغربي سفيان رحيمي، ولشباب الأهلي الارجنتيني توماس اولسن والبرازيلي يوري سيزار والايراني احمد نور الله وكارتابيا واهدر يوسف جابر وعبد العزيز هيكل.

وسبق للعين ان احرز اللقب موسم 2008-2009 في النسخة الأولى للمسابقة بحلتها الجديدة، مقابل 5 لشباب الأهلي الذي كان يطمح لان يكون اول فريق يحرز اللقب مرتين على التوالي.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل بعد تمريرة من حارب عبدالله إلى كارتابيا سددها قوية اصابت قدمت مدافع العين البرازيلي رافائيل بيريرا وخدعت الحارس خالد عيسى (28).

وادرك العين التعادل بعد عرضية من بندر الاحبابي تابعها كودجو برأسه بنجاح في شباك ماجد ناصر(53).

وتقدم العين بنفس طريقة الهدف الأول بعد عرضية من البرازيلي من يورغينس الى كانيدو الذي وضعها برأسه في مرمى شباب الأهلي (75).

لكن كارتابيا سجل هدفه الشخصي الثاني واهدى فريقه التعادل من ركلة حرة رائعة (82)، ليلجأ الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعين.

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