دبا الفجيرة يفاوض زوران لتجديد عقده

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بدأت إدارة نادي دبا الفجيرة في مفاوضاتها مع مدرب الفريق الأول الصربي زوران بوبوفيتش، لتجديد عقده مع «النواخذة» بعدما نجح في قيادة الفريق للصعود إلى دوري المحترفين، وذلك حسبما علم «البيان» من مصادره الخاصة.

وتسعى إدارة دبا لاستمرار زوران في قيادة الفريق الموسم المقبل 2023/2022، لاسيما بعد النتائج المميزة التي حققها المدرب الصربي رفقة دبا الفجيرة، وقيادته للصعود إلى دوري أدنوك والتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، بعد جمعه 75 نقطة وهو رقم قياسي.

الجدير بالذكر أن هذه المرة هي الثالثة التي ينجح فيها نادي دبا للتأهل إلى دوري المحترفين خلال عصر الاحتراف، حيث شارك «النواخذة» من قبل مرتين في دوري الأضواء والشهرة.

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