كأس المحترفين هدف شباب الأهلي والعين

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تتجه الأنظار صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في السابعة والنصف مساء اليوم، لمتابعة النهائي المرتقب.

والذي يجمع شباب الأهلي مع العين، على كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في مواجهة المحطة الأخيرة للمسابقة، والمتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير، بمواكبتها لعودة الجماهير العيناوية إلى المدرجات عقب استيفاء عقوبة لجنة الانضباط، وكونها الفرصة الأخيرة أمام شباب الأهلي للخروج بلقب من هذا الموسم، إلى جانب دخوله النهائي مدافعاً عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وتجد البطولة اهتماماً متعاظماً من الشارع الرياضي بداية من رابطة المحترفين ومروراً بالأندية والإعلام والجمهور، مع إقامة مباريات المسابقة هذا الموسم باللاعبين الدوليين، عكس المواسم الماضية، إلى جانب أن الفريقين أعدا عدتهما وحشدا أسلحتهما للمواجهة الحاسمة، رغم ضيق المساحة الزمنية بين مباراتهما يوم السبت الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين بهدف دون مقابل، ومواجهتهما اليوم، وكل منهما يتطلع للتتويج بأول ألقاب الموسم وتقديمه هدية لجمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يسعى العين اليوم، للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بكأس المحترفين، إذ سبق وتوج «الزعيم» بطلاً للنسخة الأولى من البطولة موسم 2008-2009، بينما يأمل شباب الأهلي في متابعة تفوقه في المسابقة، وإضافة الكأس السادسة إلى خزائنه بعد حصوله على اللقب 5 مرات سابقة في مواسم 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019 و2020-2021.

الطريق للنهائي

لم يكن طريق العين الذي دشن مشواره في المسابقة من الدور ثمن النهائي، سهلاً للنهائي، وخلال 6 مباريات حقق فوزين مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 11 هدفاً، وتلقى مرماه 7 أهداف، بعدما واجه منافسين أقوياء، غير أنه فرض شخصيته، ونجح بالدور ثمن النهائي في تخطي عقبة فريق الإمارات بالفوز عليه ذهاباً 2-0، والخسارة أمامه إياباً 0-1، وفي ربع النهائي تعادل مع الوصل في جولة الذهاب 3-3، وفاز عليه إياباً 4-3، وفي نصف النهائي تعادل ذهاباً مع الجزيرة 1-1، وإياباً 0-0 ليستفيد من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، ويبلغ نهائي البطولة.

وفي المقابل، بدأ شباب الأهلي مشواره من الدور ربع النهائي، كونه بطلاً للنسخة الماضية، وخاص 4 مباريات حقق فيها الفوز، وسجل 7 أهداف، وتلقى مرماه هدفين فقط، وانطلق «فرسان دبي» في البطولة بقوة أمام عجمان، بالفوز ذهاباً على ملعبه 2-1، وإيابا 1-0 على ملعب عجمان، وفي الدور نصف النهائي، فاز على ضيفه الوحدة 1-0 ذهاباً، وإياباً خارج ملعبه 3-1.

المباراة:شباب الأهلي × العين

التوقيت:19:30

الملعب:استاد محمد بن زايد

السعة:40 ألفاً

المناسبة:نهائي كأس رابطة المحترفين

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