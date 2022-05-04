الفردان يتجاهل العروض ويجدد عقده مع «النمور»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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تجاهل الدولي حبيب الفردان نجم وسط كلباء، العروض التي قدمت له بعد تألقه اللافت مع «النمور» وهو التألق الذي أعاده من جديد إلى صفوف قائمة منتخبنا الوطني من جديد بعد أن قام رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» بضمه لقائمة المنتخب التي شاركت خلال المباراة السابقة أمام كوريا الجنوبية ليلفت اللاعب أنظار أكثر من ناد في دوري أدنوك للمحترفين، لكن شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء أقنعت الفردان بتمديد عقده لثلاث سنوات جديدة يظل فيها اللاعب ضمن قائمة الفريق الأصفر ليكون الفردان أحد نجوم توليفة المدرب خورخي داسيلفا المدير الفني لكلباء.

وشارك الفردان مع كلباء في 20 مباراة في الدوري بواقع 1413 دقيقة محرزاً 4 أهداف وقام بصناعة 8 أهداف.

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