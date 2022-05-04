الإمارات يرفض الاستسلام ويحشد الجماهير أمام السماوي

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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رفض نادي الإمارات الاستسلام وتمسك بالبقاء في دوري المحترفين، رغم صعوبة مهمته، وبدأ في حشد جماهيره منذ أيام لمباراته أمام بني ياس غداً في افتتاح الجولة 22 من المنافسة التي يحتل فيها «الصقور» المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط نالها بفوزين و 3 تعادلات.

وأجرى الصقور مؤخراً تعديلاً في الجهاز الفني بتكليف بدر طبيب، بمهام الإشراف على الفريق خلفاً للمصري أيمن الرمادي والذي كان قد تولى المهمة خلفاً لطارق السكتيوي عقب نهاية الجولة 11 من الدوري، ونجح الرمادي في حصد 8 نقاط مع الفريق لم تكن كافية لتقدمه من المركز الأخير.

اتفاق

وجاء تكليف بدر طبيب باتفاق بين الإدارة وأيمن الرمادي خلال جلسة مشتركة، وبدأ المدرب الجديد في عمله بتدريبات مكثفة، ويسعى للدفع بتشكيلة جديدة في المواجهات المقبلة مع تغيير في طريقة اللعب بحثاً عن الانتصارات، ومنح طبيب مباراة السماوي اهتماماً متعاظماً وسط دعم كبير من إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة الذي حرص على متابعة التدريبات السابقة تأكيداً على عدم الاستسلام للهبوط وضرورة التمسك بالفرصة المتاحة، وهو ما أكده أيضاً بدر طبيب الذي قال إنه يدرك صعوبة المهمة ولكن لابد من القتال، حسب قوله، حتى نهاية المشوار، ذاكراً أن وجود فرصة للبقاء تعني التمسك بالأمل وأن ذلك أفضل من الإحباط والاستسلام للهبوط.

تأكيد

وتأكيداً على جدية النادي في إمكانية البقاء بالدوري دعا محبيه للحضور وتقديم الدعم المعنوي في مواجهة الغد أمام بني ياس والتي تأتي ضمن المباريات الخمس المصيرية التي يسعى «الصقور» للفوز فيها وعمل على حشد أنصاره للحضور بأعداد كبيرة في المباراة.

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