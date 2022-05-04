الجزيرة يسبح ضد تيار الإصابات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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سبح الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، ضد تيار الإصابات في فريقه، وتعرض إلى اختبارات صعبة في بطولة الدوري بسبب تعدد الإصابات وسط لاعبيه والتي كانت سبباً في عدم استقرار التشكيلة ما أدى إلى تراجع النتائج والمستوى مقارنة بالموسم الماضي الذي تُوج فيه «فخر أبوظبي» بلقب بطولة الدوري.

وطاردت الإصابات على فترات متباعدة 15 من أبرز نجوم الفريق الذين يشكلون عناصر التشكيل الأساسية، الشيء الذي جعل كايزر يواجه موقفاً صعباً في كل مباراة، مع استعانته بالعديد من العناصر الشابة التي تفتقد الخبرة.

وأدت الإصابة إلى خسارة جهود خلفان مبارك أفضل صانع ألعاب في الفريق خلال المواسم الماضية والذي ظهر في 5 مباريات فقط بعدد دقائق لعب 244 دقيقة، وترك غياب خلفان تأثيراً كبيراً على خط الوسط وصناعة الأهداف بشكل واضح، مع عدم وجود بديل يؤدي بذات المستوى.

5 مباريات

وأثرت الإصابة أيضاً على مشاركة علي خصيف الذي غاب عن 5 مباريات، بجانب هداف الفريق علي مبخوت الذي شارك بنسبة 100% خلال الموسم الماضي ببطولة الدوري ولكنه غاب حتى الآن عن 4 مباريات، ونتيجة للإصابة التي لازمته لشهرين فإن ذلك انعكس سلباً على لياقته البدنية وتراجع مردوده الفني.

وأيضاً أحمد العطاس الذي تعرض للإصابة في قمة تألقه بعد انضمامه للفريق قادماً من الشارقة في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة ليكتفي بالظهور في 4 مباريات بالدور الثاني، بجانب عدم مشاركة خليفة الحمادي في 4 مباريات لذات السبب، وأيضاً سيريرو عمر تراوري وبرونو دي أوليفيرا ومحمد ربيع، وعبدالله ديابي، وزايد العامري، وأحمد فوزي، وأخيراً انضم إلى قائمة المصابين، الصربي ميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس، مع غياب سالم راشد الذي انضم إلى شرف الخدمة الوطنية.

42 نقطة

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عانى منها الجزيرة والغيابات المتعددة لكنه نجح أيضاً في جمع 42 نقطة حتى الجولة 21 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري خلف الوحدة صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط والعين المتصدر بفارق 10 نقاط وما زال يمتلك فرصة المنافسة على الاحتفاظ باللقب لكن في مهمة تبدو صعبة للفارق الكبير الذي يفصله عن المتصدر في عدد النقاط، ما يعتبر تميزاً للفريق وتأكيداً على وجود المواهب قياساً بالغيابات العديدة التي ظل يعاني منها.

إرهاق

إضافة إلى عامل الإصابات تعرض الجزيرة أيضاً إلى الإرهاق نتيجة المشاركات المستمرة في المباريات الرسمية مثل نهائي كأس السوبر، ومشاركته في كأس العالم للأندية، وتواجد عدد من لاعبيه مع المنتخب الوطني الذي ظل في حالة مباريات مستمرة، وأخيراً مشاركته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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