العبدولي: «النواخذة» يخطط لأبعد من البقاء بين «المحترفين»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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أكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة «النواخذة» بأن أفراح الصعود والفوز بدرع دوري الدرجة الأولى لا تزال متواصلة في قلعة النواخذة .

مشيراً إلى أن لاعبي الفريق الأول وجماهير الفريق قضوا أيام عيد الفطر السعيد بمزاج عالِ ومعنويات كبيرة بعد التتويج بالدرع والصعود مجدداً لدوري الأضواء والشهرة والذي يعتبر التأهل الثالث للفريق في عصر الاحتراف مضيفاً أن التخطيط في النادي يتخطى التفكير في الموسم المقبل كمسألة بقاء فقط مع الكبار إلى مرحلة تحقيق النتائج الإيجابية والتي تضع النواخذة على الأقل ضمن أندية الوسط.

وأشاد العبدولي بلاعبي فريقه الذين كانوا عند حسن ظن جماهيرهم الغفيرة وأعتقد بأن كل لاعب قام بدوره على أكمل وجه ونحن في إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني وبقية أعضاء المجلس في قمة السعادة لهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق وننتظر ظهور النواخذة بشكل أفضل في دوري أدنوك للمحترفين.

«هداف المواطنين»

من ناحيته قال عامر عمر نجم «النواخذة» الذي نجح في تنصيب نفسه هدافاً للمواطنين برصيد 10 أهداف ساهمت بقدر كبير في صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة ،وأن أهدافه لم تكن تتحقق لولا تضافر جهود كافة لاعبي الفريق إلى جانب التجانس الكبير الذي أحدثه المدرب الصربي زوران بيقوفيتش بين لاعبي الفريق.

لافتاً إلى أن أداء النواخذه كان مميزاً طوال الموسم على الرغم من الصعوبات التي واجهت الفريق مع بداية المسابقة، واختتم اللاعب تمكنا من إسعاد قاعدتنا العريضة ونجحنا مع نهاية الموسم في إهدائهم درع الدوري وهذا هو الأهم.

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