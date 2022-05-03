رحيمي: التركيز يقود العين للتتويج بكأس المحترفين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أكد المغربي سفيان رحيمي، لاعب فريق العين، على أهمية التركيز في مباراة النهائي الأربعاء أمام شباب الأهلي، تطلعاً لتحقيق التطلعات والفوز باللقب، وعبر عن تمنياته بالحضور الجيد لفريقه في ملعب المباراة خصوصاً وأن المنافس قوي وهو يتمتع بجاهزية عالية بعد أن خاض 6 مباريات تنافسية خلال شهر، وقال إنهم سيعملون من أجل الظهور الجيد الذي يقودهم للتتويج باللقب.

حظوظ متساوية

وأضاف: الفريقان كبيران ولذلك أعتقد أن الحظوظ بينهما ستكون متساوية، وبالنسبة لنا فقد استعدينا لهذه المقابلة بطريقة جيدة وشاهدنا مع المدرب ريبروف، المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، بالدوري وعرفنا الأخطاء والسلبيات، وقام المدرب بتصحيحها، ونأمل أن نكون في يومنا بملعب المباراة من أجل إسعاد جمهور العين باللقب.

الجمهور

وأوضح رحيمي، أن تواجد الجماهير على مدرجات الملعب يوم المباراة يساعد اللاعبين على تقديم المردود الجيد لأنه يدعم المعنويات ويضاعف حماسهم، وقد لعبنا المباراة السابقة على ملعبنا بدون جماهيرنا ولكننا بحمدالله نجحنا في تجاوز هذا الأمر وحققنا الفوز، والآن انتهت العقوبة وسيكون جمهورنا حاضراً معنا في النهائي وسنعمل على أن يعودوا سعداء إلى بيوتهم بإذن الله.

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